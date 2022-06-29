الصين تتهم مجموعة السبع "بزرع الانقسام" بعد انتقاداتها لبكين

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اتهمت الصين الأربعاء دول مجموعة السبع بـ"زرع الانقسام" بعد أن أدانت القوى الصناعية الكبرى ما اعتبرته نقصا في الشفافية من جانب بكين في ممارساتها التجارية.واستخدم قادة مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا) الثلاثاء لغة هجومية حيال الصين في بيانهم الختامي عند انتهاء قمة استمرت ثلاثة أيام في ألمانيا.وبعد تردد لفترة طويلة حول الموقف تجاه العملاق الآسيوي، أعربت مجموعة السبع عن قلقها حيال حقوق الإنسان في الصين. نددت المجموعة أيضا بالممارسات التجارية "غير الشفافة والمشوهة للسوق" من جانب بكين.واستهجنت الصين الأربعاء مبادرة مجموعة السبع.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان أمام الصحافيين "بينما يحارب المجتمع الدولي الوباء ويسعى جاهداً لإنعاش الاقتصاد، فإن مجموعة الدول السبع ليس فقط لا تلتزم بالوحدة والتعاون انما على العكس تسعى الى زرع الانقسام وخلق خصومات بدون أي حس بالمسؤولية أو مبدأ أخلاقي".ولطالما انتقدت واشنطن الممارسات التجارية للصين المتهمة بتفضيل الشركات الصينية على حساب الشركات الأجنبية.لكن بالنسبة لألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تعد الصين ابرز شريك تجاري لها، فإن تصعيد اللهجة وتعريض نفسها لردود اقتصادية يعد أمرا جديدا.وفي بيانهم الختامي، قال قادة مجموعة السبع أيضا إنهم يريدون "تعزيز التنويع ومقاومة الإكراه الاقتصادي وخفض التبعيات الاستراتيجية" تجاه العملاق الآسيوي.وجاءت هذه الانتقادات قبل ساعات على قمة حلف شمال الأطلسي في اسبانيا والتي اعتبرت أن الصين تشكل "تحدّيا لمصالح" دول الناتو و"أمنها" وذلك في خريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها.