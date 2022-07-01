سفيرة روسيا في بلغاريا تدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

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دعت السفيرة الروسية في بلغاريا اليوم، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد رفض صوفيا التراجع عن قرار طرد 70 موظفاً دبلوماسيّاً روسياً.وقالت اليانورا ميتروفانوفا في رسالة على فيسبوك: "للاسف، جرى تجاهل ندائنا إلى وزارة الخارجية".وأضافت: "أنوي أن اناقش مع قادة بلادي من دون تأخير مسألة إغلاق السفارة الروسية في بلغاريا، وهو ما سيشمل حتماً بعثة الدبلوماسية البلغارية في موسكو".وجاءت تصريحات السفيرة الروسية غداة توجيهها إنذاراً نهائياً للحكومة تطالبها فيه بإعادة النظر في قرارها طرد الدبلوماسيين قبل ظهر اليوم.من جانبه، دافع رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيريل بيتكوف عن القرار القاضي بمغادرة 70 دبلوماسياً روسياً بحلول الثالث من تموز، متهماً اياهم بـ"العمل ضد مصالح" بلغاريا.وأعلن على هامش جولة قام بها في المحافظات، أنّ 43 شخصاً بقوا في السفارة الروسية، داعياً إلى الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين "دولتين صديقتين" و"سحب هذا التهديد".وقال بيتكوف: "تحاول السيدة ميتروفانوفا استغلال خوف الناس وأعتقد أنّ وزارة الخارجية الروسية ستطلب منها التخفيف من حدّة لهجتها لأنها ليست مثمرة"، مؤكداً أنه ليس لها الحق في تعريض العلاقات بين بلدينا للخطر.