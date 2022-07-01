موسكو تدين "النزعة القومية الأوكرانية" في إطار خلاف بشأن حساء البورش

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دانت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بأن الإرث الثقافي المرتبط بحساء البورش الأوكراني في خطر، وسخرت من هذا الموقف الذي عد على أنه انتصار لكييف في أوج نزاعها المسلح مع موسكو.وأدرجت منظمة اليونسكو الجمعة الثقافة المرتبطة بحساء البورش الأوكراني على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر، في إطار تبعات الحرب في أوكرانيا التي تهدد "إستمرار" التقاليد المحيطة بهذا الطبق الشهير.وأوضح مقرر لجنة تقييم الملف الأوكراني في المنظمة بيير لويجي بيتريلو أن "وجود هذا الحساء ليس في خطر في حد ذاته، لكن التراث الإنساني والحي المرتبط بالبورش هو المعرض لخطر مباشر بفعل تعطل قدرة السكان على ممارسة ونقل تراثهم الثقافي غير المادي بشكل خطير جراء النزاع المسلح، ولا سيما بسبب التهجير القسري للمجتمعات".