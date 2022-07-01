"حزب الله" محور الإجتماع التاسع لـ"مجموعة تنسيق إنفاذ القانون" (LECG)

ركّز الاجتماع التاسع لـ"مجموعة تنسيق إنفاذ القانون" (LECG) والذي عقد في أوروبا يومي 29 و30 حزيران، على "مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله"، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

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وقد شارك في هذه الجلسة أكثر من 30 حكومة من كل من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والهند والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، بالإضافة الى منظمة يوروبول.وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، فقد ناقش المشاركون التخطيط الإرهابي العالمي المستمر لحزب الله وشراء الأسلحة والمخططات المالية وحددوا كيف يمكن لحزب الله أن يتكيف في المستقبل للتهرب من تطبيق القانون. كما ناقش أعضاء LECG كيفية استخدام تطبيق القانون أو الأدوات المالية لتعطيل أنشطة حزب الله الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة به.كما تضمنت مجموعة LECG حكومات من أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي سبق واتخذت إجراءات على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة لفرض عقوبات على حزب الله أو حظره أو تقييد عمله على أراضيها.وأفاد بيان الخارجيّة الأميركيّة بأنّ "المشاركين في LECG لاحظوا أن هذه الإجراءات تظهر الاعتراف المتزايد بين شركائنا حول الحاجة إلى التعاون في جهودنا لمواجهة شبكات حزب الله الإرهابية العالمية".وشارك أيضا في هذا الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية، وكذلك من مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.يذكر أن LECG سوف تجتمع مرة أخرى في العام 2023.