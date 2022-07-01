أوكرانيا تطلب من تركيا توقيف سفينة روسية دخلت مياهها

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طلبت السفارة الأوكرانية في أنقرة اليوم، من تركيا توقيف سفينة روسية وصلت الى قرب ساحلها على البحر الأسود من ميناء بيرديانسك الأوكراني الخاضع للاحتلال الروسي.وبحسب موقع "مارين ترافيك" الذي يرصد تحركات السفن، رست السفينة "زيبيك زولي" التي يبلغ طولها 140 مترا وترفع العلم الروسي على بعد كيلومتر واحد من ميناء كاراسو على الساحل التركي شرق اسطنبول.وقال السفير الأوكراني فاسيل بودنار في تغريدة: "زيبيك زولي الآتية من بيرديانسك المحتلة دخلت ميناء كاراسو. بناء على طلب المدعية العامة الأوكرانية، طلبنا من الجانب التركي اتخاذ الإجراءات اللازمة".ورغم عدم تحديده طبيعة شحنة السفينة، تشير التغريدة إلى اشتباه الدبلوماسي في أنها تحمل حبوبا أوكرانية.ووفق "مارين ترافيك"، أوقفت السفينة جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها قبل 12 ساعة من اقترابها من تركيا.ويرسل جهاز الإرسال والاستقبال الإلزامي أثناء الملاحة إشارة قمر صناعي تتيح تحديد موقع السفينة بشكل دائم.وأشاد الدبلوماسي الأوكراني بـ"التواصل الجيد والتعاون المكثّف مع السلطات التركية".وكان بودنار قد اتهم روسيا مطلع حزيران بسرقة الحبوب وتصديرها إلى تركيا. وقال حينها "تسرق روسيا بلا خجل الحبوب من أوكرانيا وتصدرها من شبه جزيرة القرم إلى الخارج، وخصوصا إلى تركيا".وأضاف: "لقد طلبنا مساعدة تركيا لحل المشكلة".من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأسبوع الماضي أن بلاده تحقق في تلك الاتهامات.وتعوق الحرب تصدير حبوب أوكرانيا بسبب الحصار الذي تفرضه البحرية الروسية على موانئها والألغام المزروعة في البحر الأسود، ما تسبب في ارتفاع الأسعار في الأسواق الزراعية ويهدد بحدوث مجاعة في الدول التي تعتمد عليها خصوصا في إفريقيا والشرق الأوسط.وعرضت أنقرة مساعدتها بناء على طلب الأمم المتحدة لتأمين ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ.وتُعتبر تركيا حليفًا لأوكرانيا وتقدم اليها طائرات مسيّرة قتالية. لكن أنقرة حريصة أيضا على الحفاظ على علاقتها مع روسيا التي تعتمد عليها خصوصا في إمدادات الغاز.