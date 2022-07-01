أنشطة "تثقيفية" وورش خياطة... المعارض الروسي أليكسي نافالني يكشف يومياته في السجن!

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كشف المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني اليوم، يومياته في سجن شديد الحراسة حيث يتنقل بين ورش خياطة وجلسات "تثقيفية" في ظل صورة الرئيس فلاديمير بوتين.فبعد دخول حكم قضائي جديد بحقه حيز التنفيذ، نُقل أشد معارض للكرملين في منتصف حزيران إلى سجن يقع على بعد حوالى 250 كيلومترًا شرق موسكو ويشتهر بسوء المعاملة التي يتعرض لها نزلاؤه.وفي رسالة نُشرت عبر تطبيق تلغرام، كشف نافالني جدوله اليومي الذي يبدأ مع الاستيقاظ في السادسة صباحًا والعمل في ورشة خياطة في المؤسسة.وقال المعارض: "نبقى لسبع ساعات أمام ماكينة الخياطة، ونجلس على كرسي أقصر من مستوى الركبة".وعندما لا يمارس الخياطة عليه ممارسة "أنشطة تثقيفية" تشمل "الجلوس لساعات على مقعد تحت صورة بوتين".وأضاف: "السبت يستمر يوم العمل خمس ساعات بعدها يتعين علينا الجلوس على المقعد تحت الصورة". أما الأحد فهو "يوم راحة" لكن يجب الجلوس على المقعد "لمدة عشر ساعات".ورغم هذه الحياة اليومية القاسية، قال نافالني إنه لا يزال "متفائلاً" وحفظ عن ظهر قلب مقاطع من مسرحية شكسبير "هاملت" بالإنكليزية.وأضاف مازحا: "يقول السجناء الذين يعملون معي إنه عندما أغمض عيني وأغمغم بأشياء باللغة الإنكليزية الشكسبيرية... يبدو لهم كأنني استحضر شيطانًا".وتابع المعارض الذي يقول باستمرار إن سلطات السجن تتهمه بارتكاب جرائم وهمية لتشديد ظروف احتجازه: "لكن هذا لم يخطر في بالي حتى، لأن استحضار شيطان يشكل انتهاكًا للوائح الداخلية".وأوقف نافالني، المدون المناهض للفساد والمعارض الرئيسي لبوتين، في كانون الثاني 2021 لدى عودته من برلين حيث قضى أشهرا ليتعافى بعد أن نجا بصعوبة من تسمم يحمل الرئيس الروسي مسؤوليته.