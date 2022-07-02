خمسة قتلى وعشرات الجرحى في ثلاثة زلازل قوية ضربت جنوب إيران

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قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ وجرح نحو خمسين آخرين في ثلاثة زلازل تجاوزت شدة اثنين منها ست درجات ضربت جنوب إيران فجر السبت حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا).وقالت الوكالة إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في الزلزال بينما ذكر التلفزيون الحكومي أن 49 شخصا جرحوا في ثلاث هزات أرضية متتالية ضربة محافظة هرمزجان بجنوب إيران، خصوصا قرية ساية خوش الأكثر تضررا.ووقع الزلزال الأول حوالى الساعة الثانية (21,30 ت غ) وبلغت قوته ست درجات وسجل على عمق 16 كيلومترا، حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.وتلت ذلك هزتان ارتداديتان بعد ساعتين بلغت شدتهما 5,7 درجات وست درجات، على عمق عشرة كيلومترات، كما ذكر المصدر نفسه.ودعا النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر المسؤولين المحليين إلى "حشد كل الوسائل المتاحة في المحافظة لإغاثة الضحايا"، بحسب التلفزيون الحكومي.وظهرت في لقطات بثها التلفزيون مبان سكنية منهارة في ساية خوش. وقد غرقت القرية في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي.وفي عاصمة المحافظة بندر عباس، التي تضم نصف مليون نسمة، أمضى السكان الليلة في الشوارع بينما اصطفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، بحسب التلفزيون العام.كما قطعت الكهرباء عن قرابة ثلاثين قرية تقع في المناطق المتضررة، حسب المصدر نفسه.وقال الهلال الأحمر الإيراني في تصريحات نقلها التلفزيون إن عمليات البحث والإنقاذ أوشكت على الانتهاء.وذكر محافظ هرمزجان مهدي دوستي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي "نحن نركز على استقبال ضحايا الزلزال". واضاف أن "خمسين بالمئة من قرية ساية خوش بات مدمرا".ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية قبل ذلك قوله إن "زلازل قويّة وعشرات من التوابع الزلزاليّة (ضربت) قرى ميناء خمير"، موضحا أنّ "غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش".وقال معهد الزلازل الأميركي إن الزلزال وقع في منطقة تبعد مئة كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.