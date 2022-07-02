وزير الخارجية الإيراني في سوريا لتهدئة التوتر مع تركيا

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وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان اليوم، إلى سوريا حيث تهدّد تركيا بشنّ هجوم في شمال البلاد، وفق وكالة الانباء السورية "سانا".ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "ارنا" عن امير عبداللهيان قبل مغادرته إلى دمشق قوله: "تتمحور رحلتي إلى سوريا خصوصاً حول السلام والأمن في المنطقة الواقعة بين سوريا وتركيا".وهدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرات عدة منذ نهاية أيار، بالقيام بعملية عسكرية جديدة في منطقتين واقعتين في شمال سوريا لاستهداف المقاتلين الأكراد الذين يصفهم بأنهم "إرهابيون".وفقدت القوات السورية السيطرة على هذه المنطقة خلال الحرب التي بدأت في العام 2011.وقام وزير الخارجية الإيرانية بزيارة إلى أنقرة الاثنين أكد خلالها انه "يتفهّم" الحاجة إلى عملية عسكرية تركية جديدة ضدّ المقاتلين الأكراد في سوريا.ونقلت عنه "إرنا" اليوم قوله: "بعد زيارتي إلى تركيا... من الضروري إجراء مشاورات مع السلطات السورية".وأضاف وزير الخارجية الايراني أن "تطوير العلاقات الثنائية والتشاور مع بشار الاسد ووزير الخارجية السورية والمسؤولين الكبار في سوريا، هي الاهداف الاخرى لرحلتي".وتُعادي طهران، كما أنقرة، الانفصاليين الأكراد الذين ينفّذون عمليات في كلٍّ من تركيا وإيران، لكنها في الوقت نفسه تُعتبر حليفاً قوياً لنظام بشار الأسد وتدافع عن وحدة سوريا التي يقع جزء منها تحت سيطرة الجماعات الكردية المسلّحة.وتشكّل منطقتا تل رفعت ومنبج اللتين تريد تركيا التوغل فيهما جزءاً من "منطقة آمنة" بعرض 30 كلم تريد انقرة إقامتها على طول الحدود التركية - السورية. واعترضت دمشق بشدة على إقامة منطقة كهذه.وضاعفت الولايات المتحدة تحذيراتها من شن هجوم تركي، معتبرة أنه يهدّد بزعزعة استقرار المنطقة وتعريض القتال ضدّ التنظيمات الجهادية المتطرفة للخطر.