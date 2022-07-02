جون كيري: الولايات المتحدة مصممة على تحقيق أهدافها المناخية

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أكد جون كيري مبعوث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمناخ لوكالة فرانس برس الجمعة، أن الولايات المتحدة عازمة على تحقيق أهدافها لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، على الرغم من الحكم الأخير غير الملائم الصادر عن المحكمة العليا.وقال كيري: "نحن مصمّمون على تحقيق أهدافنا. يمكننا تحقيقها"، مشيراً إلى الالتزامات الرسمية، غداة قرار يحدّ بشدة من سلطات الدولة الفدرالية في محاربة الاحتباس الحراري صادر عن المحكمة العليا الأميركية ذات التوجه المحافظ حاليًا.وأضاف الدبلوماسي الرفيع: "بالطبع سيكون من المفيد اكثر لو كانت لدينا أغلبية في المحكمة العليا للولايات المتحدة تفهم حقاً خطورة الموقف وتكون أكثر قدرة على محاولة المساعدة بدلاً من وضع العوائق بطريقة او باخرى".وفي نيسان 2021، أعلن الرئيس جو بايدن الذي عاد إلى اتفاقية باريس للمناخ بعدما خرج منها سلفه دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستخفّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 50 - 52 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بالعام 2005.وقدم بايدن الالتزامات الجديدة إلى الأمم المتحدة على امل الاقتراب من أهداف اتفاقية باريس للعام 2015، حين كان جون كيري يتحرّك في إطار هذه القضية عندما كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.والجمعة، دعت الصين التي تعد أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، كل دولة إلى التمسّك بالتزامات اتفاقية باريس، وفق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اعتبر أن "ترديد الشعارات لا يكفي"، في اشارة إلى الولايات المتحدة.وقال جون كيري، الذي عمل مع المسؤولين في بكين بشأن المناخ على الرغم من التنافس بين البلدين، إنه "لم يفاجأ برسالة" العملاق الآسيوي. واضاف: "سوف نُبين للصين بالضبط كيف سنصل إلى هناك".