أخبار دولية
02 تموز 2022 - 13:05
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يديعوت أحرونوت: اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة فوق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من منصة الغاز كاريش

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يديعوت أحرونوت: اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة فوق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من منصة الغاز كاريش
Lebanon News
أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة بعد ظهر اليوم فوق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من منصة الغاز كاريش.

وأفادت بأن إحدى الطائرات اعتُرضت بواسطة طائرة مقاتلة، وطائرتان أخرتان بصاروخ باراك أطلق من سفينة صواريخ.
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