استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني

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أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان استقالته السبت في رسالة وجهها إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز ونشرها عبر حسابه في تويتر.وقال الوزير في رسالته: "أكتب لكم لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد".وشغل غوزمان هذا المنصب منذ 10 كانون الأول 2019.ولم يقدم غوزمان أسبابا لاستقالته لكنه كثيرا ما اصطدم مع الحزب العدلي البيروني.وشدد غوزمان على ضرورة أن يتمكن من سيحل مكانه من "العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي".كما اعتبر أن "مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف" هو أمر "أساسي" في اقتصاد يعاني تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا في قيمة البيزو.