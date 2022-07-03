رئيس الوزراء العراقي يصل السعودية اليوم للقاء بن سلمان

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يصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم إلى مدينة جدة السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين.وقال مصدر دبلوماسي خليجي في العاصمة السعودية الرياض لوكالة الأنباء الألمانية إن الكاظمي سيطلع القيادة السعودية على نتائج زيارته الاخيرة إلى إيران وموقف طهران من أجندة المفاوضات مع الرياض ما يمهد للارتقاء بمستوى محادثات الطرفين للوصول إلى حل نقاط الخلاف بين البلدين وبالتالي إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بينهما.وأكد المصدر الخليجي تجاوب طهران مع المطالب السعودية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن المحادثات الثنائية مع السعودية ستستأنف قريبا في العاصمة العراقية بغداد.