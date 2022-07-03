السودانيون يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي

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تظاهر مئات السودانيين الاحد لليوم الرابع على التوالي في الخرطوم وضواحيها، احتجاجاً على الحكم العسكري.وشهدت العاصمة السودانية الخميس، اكثر ايامها دموية منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد اكثر من ثمانية اشهر على الانقلاب العسكري الذي ادخل البلاد في العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.وأنهى الانقلاب، الذي قاده قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الاول 2021، تقسيماً هشّاً للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الاطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في العام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.والاحد، سيّرت قوات الدعم السريع دوريات حول المقر العام للجيش في الخرطوم، وفي شوارع في وسط العاصمة، وفق صحافي في وكالة "فرانس برس" كان موجوداً في المكان.وجرى تفريق المتظاهرين الجمعة والسبت بالغاز المسيل للدموع.