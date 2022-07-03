إسرائيل تقول إنها ستفحص الرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة مع خبراء أميركيين

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن خبراء اسرائيليين وليس أميركيين سيفحصون الرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة بعد يوم من تسليم السلطة الفلسطينية الرصاصة لخبراء أميركيين.وجاء إعلان الناطق باسم الجيش ران كوخاف لإذاعة الجيش بعدما أعطت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر للأميركيين، وليس الإسرائيليين، لفحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.وقال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن التعليق الإسرائيلي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية يمكن أن "تثق بالأميركيين".وأوضح كوخاف لإذاعة الجيش "الاختبار لن يكون أميركيا سيكون إسرائيليا بوجود أميركي". وتابع "نحن بانتظار النتائج، إذا كنا نحن من قتلها، سنتحمل المسؤولية وسنأسف لذلك".