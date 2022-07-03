رئيس أوزبكستان: سقوط "ضحايا" في تظاهرات في غرب البلاد

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LBCI News Lebanon

كشف رئيس أوزبكستان شوكت ميرزوييف أن التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة في إقليم قرقلباكستان أوقعت "ضحايا".



وأسف ميرزوييف من أن هناك ضحايا من المدنيين ورجال إنفاذ القانون، من دون تحديد عدد الضحايا وما إذا كانوا قتلى أو مصابين.