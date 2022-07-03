أخبار دولية
03 تموز 2022 - 10:07
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رئيس الوزراء الأردني: "عجز كبير" في إجراءات السلامة أدى إلى حادث تسرب الغاز في العقبة

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رئيس الوزراء الأردني: &quot;عجز كبير&quot; في إجراءات السلامة أدى إلى حادث تسرب الغاز في العقبة
Lebanon News

اعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد أن لجنة التحقيق في حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة والذي أدى الى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين، توصلت إلى وجود "عجز كبير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مؤكدا إحالة التقرير على الإدعاء العام.
 
     
أدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء العقبة الواقع على بعد 328 كلم جنوب عمان الإثنين إلى مقتل 13 شخصا هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.
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وشكلت الحكومة الأردنية فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق بالحادث.
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