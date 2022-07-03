أخبار دولية
03 تموز 2022 - 13:45
03/07/2022 13:45:00
ماذا تريد ايران من الوساطة التركية السورية؟
ماذا تريد ايران من الوساطة التركية السورية؟
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LBCI News Lebanon
ما بين الثامن والعشرين من ايار الماضي والثامن والعشرين من حزيران، شهرٌ واحد كان كفيلاً في احداث تحوّلٍ كبير في موقف ايران ..
في ايار، اعلنت طهران معارضتها رغبة تركيا في تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، واستخدام القوة ضد أي دولة لحل الخلافات.
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