أخبار دولية
03 تموز 2022 - 13:45
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ماذا تريد ايران من الوساطة التركية السورية؟

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Lebanon News

ما بين الثامن والعشرين من ايار الماضي والثامن والعشرين من حزيران، شهرٌ واحد كان كفيلاً في احداث تحوّلٍ كبير في موقف ايران  ..
في ايار، اعلنت طهران معارضتها رغبة تركيا في تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، واستخدام القوة ضد أي دولة لحل الخلافات.
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