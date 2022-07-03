ماذا تريد ايران من الوساطة التركية السورية؟



ما بين الثامن والعشرين من ايار الماضي والثامن والعشرين من حزيران، شهرٌ واحد كان كفيلاً في احداث تحوّلٍ كبير في موقف ايران ..

في ايار، اعلنت طهران معارضتها رغبة تركيا في تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، واستخدام القوة ضد أي دولة لحل الخلافات.