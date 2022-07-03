المستشار الألماني شولتس: ألمانيا "من الدول التي تقوم بالكثير من أجل أوكرانيا"

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اعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ان ألمانيا "واحدة من الدول التي تقوم بالكثير" لمساعدة أوكرانيا عسكريا، مدافعا عن مهل ألمانيا لتسليم الأسلحة لكييف.هذه المهل الطويلة لتسليم الأسلحة الألمانية مقارنة بسرعة واشنطن في إرسال الأسلحة، تفسر بضرورة تدريب جنود أوكرانيين على استخدامها في ألمانيا، كما قال شولتس في المقابلة التي أجرتها معه الخميس القناة الأميركية على هامش قمة الناتو في مدريد.وقال المستشار "وإذا أخذتم ذلك في الاعتبار بالإضافة إلى ما نرسله بعد أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع من الآن، سترون أن ألمانيا هي واحدة من البلدان التي تبذل أكبر جهد من أجل أوكرانيا لأن ما نرسله هو أحدث التقنيات".