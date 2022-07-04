طهران: واشنطن تفتقر إلى "المبادرة السياسية" في المفاوضات النووية

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اتهمت ايران الولايات المتحدة بالافتقار إلى "مبادرة سياسية" في المفاوضات النووية، في الوقت الذي يبدو فيه أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في الدوحة وصلت إلى طريق مسدود.وبدأ المبعوث الاميركي إلى ايران روبرت مالي، والمفاوض الايراني علي باقري الثلاثاء الماضي محادثات غير مباشرة في العاصمة القطرية بوساطة الاتحاد الاوروبي، بهدف استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني في فيينا.وأوضح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا أن الجانب الاميركي ذهب الى الدوحة من دون مقاربة مبنية على المبادرة والتقدم.واعتبر أنّ تكرار المواقف السابقة لا ينبغي أن يحلّ محل المبادرة السياسية، داعياً واشنطن إلى الاستفادة من هذه الفرصة الدبلوماسية.وأعربت واشنطن الاربعاء عن "خيبة أمل" من المفاوضات غير المباشرة مع ايران حول البرنامج النووي في الدوحة، موضحة انه "لم يتحقق اي تقدّم" ومشيرة إلى اختتام تلك الجولة.ولفت عبد اللهيان إلى أنهم جادون وصادقون في هدفهم التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر.