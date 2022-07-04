بوتين يأمر بمواصلة الهجوم الروسي بعد السيطرة على منطقة لوغانسك

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LBCI News Lebanon

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته الاثنين بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك.





وقال بوتين خلال لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو بثه التلفزيون، إن القوات الروسية "يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها".

