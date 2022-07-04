خبراء إسرائيليون أخضعوا الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لاختبار بالستي

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LBCI News Lebanon



أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن خبراء إسرائيليين أخضعوا الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة لاختبار بالستي، بعدما أعلنت واشنطن نتيجة التحقيق في مقتلها.





وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية "تم إخضاع الرصاصة لاختبار بالستي في مختبر الطب الشرعي بحضور هيئات مهنية إسرائيلية وممثلين محترفين عن USSC (المنسق الأمني الأميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية)، من أجل تحديد السلاح الذي أطلقت منه. تم إجراء الاختبار في إسرائيل بحضور ممثلين عن USSC في كافة مراحله".