أخبار دولية
04 تموز 2022 - 10:46
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بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ زيارة إلى تونس للتفاوض حول قرض... شروط واصلاحات

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بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ زيارة إلى تونس للتفاوض حول قرض... شروط واصلاحات
Lebanon News
بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي الاثنين زيارة رسمية إلى تونس للشروع في مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

وأفاد مكتب الاعلام بالبنك المركزي التونسي وكالة فرانس برس ان الزيارة الرسمية التي ستتواصل لأسبوعين، انطلقت صباح الاثنين وتخصص للتفاوض من أجل برنامج تمويل جديد. ويشارك في المفاوضات بشكل خاص البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد.
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تتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية. ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.

واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل النافذ رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
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