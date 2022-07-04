غرامة مالية بحق 288 شخصا خالفوا انظمة الحج في السعودية

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فرضت السلطات السعودية غرامة مالية بنحو 2666 دولارا بحق 288 شخصا خالفوا أنظمة الحج، فيما تستقبل المملكة مليون مسلم من أنحاء العالم لتأدية المناسك هذا الاسبوع بعد عامين على تقليص الأعداد بشكل كبير على خلفية وباء كورونا.وقال قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي في مؤتمر صحافي الاثنين "تم ضبط 288 مواطنا ومقيما مخالفين لأنظمة الحج، وتم تطبيق العقوبة المقررة عليهم بعشرة آلاف ريال" سعودي، أي نحو 2666 دولارا.وكانت السلطات حذّرت في وقت سابق من محاولة تأدية فريضة الحج في مكة المكرمة من دون تصريح، حيث أنّ السعودية تسمح هذا العام لمليون شخص من داخل المملكة وخارجها تم اختيارهم عبر نظام القرعة للمشاركة في المناسك السنوية.وذكر البسامي أن السلطات أعادت خلال الأيام الماضية 99792 شخصا حاولوا الدخول إلى مكة من دون تصريح حج، و69663 سيارة لم تحصل على ترخيص لدخول المدينة خلال موسم الحج.ولا يسمح إلا لحاملي تراخيص الحج بدخول المدينة المقدّسة لدى المسلمين خلال موسم الحج هذا العام.ويقتصر الحج لهذا العام على المسلمين الذين تم تطعيمهم وهم تحت سن الـ65 عاما. ويتعين على الآتين من الخارج تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من موعد السفر.