قتلى وجرحى في إطلاق نار استهدف مسيرة بمناسبة عيد الإستقلال الأميركي في إلينوي

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قتل ستة أشخاص بعد أن فتح مسلح النار خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي في ولاية إلينوي، وفق ما افاد مسؤولون الاثنين.وأدى إطلاق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو الى جرح 24 شخصا، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤول محلي.وكانت شرطة ولاية إلينوي قد أعلنت في وقت سابق في تغريدة أنها "تقدم المؤازرة حاليا لشرطة هايلاند بارك في حادث إطلاق نار نشط خلال مسيرة هايلاند بارك".وقال مكتب شرطة مقاطعة لايك المسؤول عن المنطقة التي تضم مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو حيث وقع إطلاق النار، إنه يقدم المساعدة في "حادث إطلاق نار على طريق مسيرة يوم الاستقلال".وأعلنت هايلاند بارك في أعقاب الحادث إلغاء جميع احتفالات الرابع من تموز. وأفاد النائب الأميركي براد شنايدر الذي شارك في المسيرة على تويتر إن "مسلحا قام بفتح النار في هايلاند بارك خلال مسيرة يوم الاستقلال".وأضاف "سمعت عن وقوع خسائر في الأرواح وإصابة أشخاص بجروح. تعازيّ لعائلات وأقارب الضحايا، وصلواتي للمصابين ولمجتمعي"، مضيفا "هذا يكفي".