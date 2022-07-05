أخبار دولية
05 تموز 2022 - 05:34
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قتلى وجرحى في انفجار مخزن للأسلحة في سوق جنوب اليمن

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قتلى وجرحى في انفجار مخزن للأسلحة في سوق جنوب اليمن
Lebanon News
قتل خمسة مدنيين على الأقل واصيب 30 آخرون الثلاثاء في انفجار مخزن أسلحة في مدينة لودر في أبين جنوب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية.
      
وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن "مخزنا للسلاح موجود أسفل بناية سكنية انفجر في ظروف غامضة" في مدينة لودر في محافظة أبين الجنوبية.
      
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وبحسب المسؤول فإن الانفجار أدى إلى "تدمير البناية وتضرر بنايات مجاورة وخلف حتى الان خمسة قتلى على الأقل واكثر من 30 جريحا".
      
وذكر شهود عيان أن اضرارا لحقت بالمباني المجاورة. 
 
وينتشر السلاح بشكل كبير في اليمن، وتضم مدينة لودر جنوب البلاد سوقا للسلاح يقوم ببيع مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
     
ويشهد اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء.
      
والحوثيون مدعومون من إيران، في حين يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ عام 2015 القوات الموالية للحكومة.
      
وتسبّبت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.
 
     
 
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