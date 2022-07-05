منظمة الصحة العالمية تعلن أكثر من 5 آلاف إصابة بجدري القردة في العالم

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سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم حتى الآن، أي بزيادة 50 بالمئة على الأقل مقارنة بالتعداد السابق الصادر في 22 حزيران، على ما أعلنت متحدثة باسم المنظمة الثلاثاء.وقالت فضيلة شايب في مؤتمر صحافي في جنيف "تواصل منظمة الصحة العالمية مطالبة الدول بإيلاء اهتمام خاص بإصابات جدري القردة للحد من العدوى".ولا تزال أوروبا إلى حد بعيد المنطقة الأكثر تضررًا من الفيروس مع 85 بالمئة من الإصابات، في حين أنه ينتشر في 53 دولة. تم رصد زيادة غير عادية في عدد الإصابات بجدري القردة منذ أيار خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا حيث الفيروس مستوطن. إذ أن غالبية الإصابات المسجلة تتعلق برجال مثليين، إلا أن "الفئات الضعيفة الأخرى مهددة أيضًا" بحسب المتحدثة. واوضحت "سجلت إصابات قليلة لدى الأطفال (و) الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".