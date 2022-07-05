ماكرون يدعو إلى تجنب أي عمل يضعف المحادثات حول الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لباريس، إلى "تجنب أي عمل" من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان والدولة العبرية بشأن قضية الغاز الشائكة.وقال للصحافيين في ساحة الإليزيه إلى جانب يائير لبيد :"أود أن أتحدث عن المفاوضات حول الحدود البحرية مع إسرائيل. للبلدين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين".وفي سياق منفصل، أعرب ماكرون عن أسفه لمواصلة طهران "رفض" إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، متعهّدا مواصلة "كافة الجهود" لإقناعها بالتصرف بـ"عقلانية".وأوضح أن إيران ما زالت ترفض اغتنام الفرصة المتاحة لها للتوصل إلى اتفاق جيد، مؤكدا مواصلة التنسيق مع شركائهم لبذل كافة الجهود اللازمة لإقناع إيران بالتصرف بعقلانية.