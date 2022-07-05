أخبار دولية 05 تموز 2022 - 13:40 05/07/2022 13:40:00 ماكرون سمع ما قالَه رئيس الوزراء الاسرائيلي... كيف سينعكس الأمر على لبنان؟

ماكرون سمع ما قالَه لابيد... كيف سينعكس الأمر على لبنان؟

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LBCI News Lebanon

لم يستطعْ رئيسُ الوزراءِ الاسرائيليّ يائير لابيد ان يكتمَ أنفاسَهُ في تل أبيب حتى باحَ بكلِ شيءٍ قبلَ أن تطأَ قدمَاه مطارَ شارل دو غول. الإعلان

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