أخبار دولية
05 تموز 2022 - 13:40
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ماكرون سمع ما قالَه رئيس الوزراء الاسرائيلي... كيف سينعكس الأمر على لبنان؟

ماكرون سمع ما قالَه لابيد... كيف سينعكس الأمر على لبنان؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,ايمانويل ماكرون, ماكرون سمع ما قالَه لابيد... كيف سينعكس الأمر على لبنان؟
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Lebanon News
لم يستطعْ رئيسُ الوزراءِ الاسرائيليّ يائير لابيد ان يكتمَ أنفاسَهُ في تل أبيب حتى باحَ بكلِ شيءٍ قبلَ أن تطأَ قدمَاه مطارَ شارل دو غول.
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