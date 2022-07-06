أخبار دولية
06 تموز 2022 - 00:20
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تونس تجمد أرصدة مالية وحسابات مصرفية لعشر شخصيات بينها الغنوشي

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تونس تجمد أرصدة مالية وحسابات مصرفية لعشر شخصيات بينها الغنوشي
Lebanon News
أعلنت السلطات التونسية الثلاثاء أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
     
وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) في بيان إنّه "يتعين على البنوك والبريد التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ينص على تجميد هذه الأرصدة والحسابات."
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وبالإضافة إلى رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق، ضمت قائمة الشخصيات العشر القيادي في النهضة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي.
 
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