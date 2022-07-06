روسيا تفرض عقوبات بالسجن للمتهمين بالتعاون مع جهات أجنبية

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أقر البرلمان الروسي الأربعاء فرض عقوبات قاسية بالسجن ردا على أي دعوات للتحرك ضد الأمن القومي والمساءلة الجنائية للمتهمين بالتعاون "سرا" مع جهات أجنبية.وستواجه أي دعوات عامة للتحرك بما يمس أمن روسيا عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.كما سيعاقب أي شخص يتعاون بشكل "سري" مع أجنبي أو منظمة دولية ويساعد هذه الأطراف في التحرك ضد مصالح روسيا بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.وتعيد التطورات الأخيرة إلى الأذهان الحقبة السوفياتية عندما كانت الاتصالات بين الروس والأجانب تخضع لرقابة مشددة.وشدد النواب أيضا القانون المرتبط بخيانة الدولة والتجسس.ويرزح الروس تحت وطأة حملة أمنية تاريخية تستهدف المعارضة تكثّفت منذ أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في 24 شباط.وقال النائب فاسيلي بيسكاريف في بيان صدر عن مجلس الدوما إن "التعديلات تمثّل ردا مناسبا وفي وقته على التحديات التي يواجهها بلدنا حاليا".وسيتم اعتبار جمع وتخزين ونقل معلومات للعدو يمكن أن تستخدم ضد الجيش الروسي شكلا من أشكال التجسس وسيعاقب المدان بهذه التهمة بالسجن لمدة ما بين 10 و20 عاما.وتحظر السلطات انتقاد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا واستخدام كلمتي "حرب" و"غزو" لدى الإشارة إليه.وفي آذار، أقرت روسيا قانونا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما أي شخص يدان بنشر معلومات خاطئة تهدف لتقويض مصداقية قواتها العسكرية.