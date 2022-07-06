توقيف دبلوماسيين أجانب في ايران بينهم بريطاني... ولندن تنفي

توقيف دبلوماسيين أجانب في ايران بينهم بريطاني

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LBCI News Lebanon

أوقف الحرس الثوري الايراني دبلوماسيين أجانب، بينهم بريطاني بتهمة "التجسس"، على ما أعلنت الأربعاء وكالة "فارس" الايرانية للانباء والتلفزيون الحكومي.



وقالت وكالة فارس للأنباء إن "استخبارات الحرس الثوري حددت واعتقلت دبلوماسيين في سفارات أجنبية كانوا يتجسسون في إيران" مضيفة أن بينهم بريطاني تم طرده لاحقاً من البلاد. لكن التلفزيون الرسمي أشار إلى أن الدبلوماسي البريطاني طُرد من "المنطقة" التي اعتقلوا فيها بوسط إيران.

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في المقابل، نفت الحكومة البريطانية بشكل قاطع التقارير التي نشرتها وسائل أعلام رسمية في إيران تفيد بتوقيف مساعد السفير البريطاني في طهران.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في لندن إنّ "التقارير عن توقيف دبلوماسي بريطاني في إيران عارية من الصحة تماماً".