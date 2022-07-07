وزيرة الخارجية البريطانية: للهدوء والوحدة بعد استقالة جونسون من زعامة الحزب

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دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى "الهدوء والوحدة"،عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين، وسط سلسلة من الفضائح والاستقالات من فريقه الحكومي احتجاجا على قيادته.ورأت تراس في تغريدة من بالي، حيث من المتوقع أن تشارك في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين، أن رئيس الوزراء اتخذ القرار الصائب، مشيرة إلى أن الحكومة حققت تحت قيادة بوريس العديد من الإنجازات كإنجاز بريكست واللقاحات ودعم أوكرانيا.وشددت على أنهم الآن بحاجة للهدوء والوحدة ومواصلة الحكم حتى إيجاد زعيم جديد.