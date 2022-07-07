لقاء بين وزيري الخارجية الصيني والروسي عشية اجتماع مجموعة العشرين

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التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس في بالي، عشية الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين لإجراء محادثات مخصصة إلى حدّ كبير للحرب في أوكرانيا.واجرى الوزيران محادثات وتصافحا، بحسب الصور التي التقطت في الجزيرة الاندونيسية التي تستضيف ممثلين لاكبر 20 اقتصاداً في العالم لمناقشة القضايا العالمية الرئيسية الجمعة.واوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية ان الوزيرين اكدا اهمية مجموعة العشرين وناقشا ما تصفه موسكو بـ"العملية العسكرية الخاصة" في اوكرانيا.وقالت الوزارة إنّ الجانبين شددا على عدم قبول العقوبات الأحادية الجانب التي تم تبنّيها في تجاوزٍ للأمم المتحدة.وحافظت بكين على علاقات جيدة مع موسكو منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، رغم جهود الدول الغربية لعزل نظام الرئيس فلاديمير بوتين سياسياً واقتصادياً.ويشارك وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في اجتماع مجموعة العشرين الجمعة، كما يلتقي وانغ يي السبت.ولكنه لن يلتقي نظيره الروسي رغم أن الوزيرين يتواجدان معاً في اندونيسيا للمرة الاولى منذ بداية الحرب.