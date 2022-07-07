أخبار دولية 07 تموز 2022 - 13:43 07/07/2022 13:43:00 أوروبا واقتصاداتها في أزمة قد يساهم الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان بحلها

أوروبا واقتصاداتها في أزمة قد يساهم الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان بحلها

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LBCI News Lebanon

آخر مؤشر على أن أكبر إقتصاد في أوروبا يواجه ضغوطًا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية: ألمانيا تسجل عجز تجاري شهري للمرة الأولى من أكثر من 30 سنة. الإعلان

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