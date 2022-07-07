أخبار دولية
07 تموز 2022 - 13:43
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أوروبا واقتصاداتها في أزمة قد يساهم الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان بحلها

أوروبا واقتصاداتها في أزمة قد يساهم الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان بحلها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشرق الأوسط,أوروبا,أوروبا واقتصاداتها في أزمة قد يساهم الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان بحلها
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Lebanon News
آخر مؤشر على أن أكبر إقتصاد في أوروبا يواجه ضغوطًا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية: ألمانيا تسجل عجز تجاري شهري للمرة الأولى من أكثر من 30 سنة. 
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