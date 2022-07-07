وكالة ناسا: روسيا تحتل 22 بالمئة من الأراضي الزراعية الأوكرانية

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أفادت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اليوم، بأن القوات الروسية تحتل حاليا نحو 22 بالمئة من الأراضي الزراعية الأوكرانية، ما يجعلها مؤثرة في أحد المصادر الرئيسية لسوق الحبوب والزيوت النباتية في العالم.وأظهر تحليل قام به علماء الوكالة لصور مأخوذة بالأقمار الاصطناعية أن احتلال روسيا لشرق أوكرانيا وجنوبها يمنحها السيطرة على أراض تنتج 28 بالمئة من محاصيل البلاد الشتوية وخصوصا القمح والشعير والكانولا، و18 بالمئة من المحاصيل الصيفية مثل الذرة ودوار الشمس.وأشار علماء ناسا الى أن تعطيل الحرب لعمليات الحصاد والزرع بسبب فرار المزارعين ونقص العمالة واستهداف الحقول بالقصف، يمكن أن يكون له تأثير كبير على الإمدادات الغذائية العالمية.وقالت إنبال بيكر-ريشيف مديرة برنامج "هارفست" (حصاد) التابع لوكالة ناسا الذي يعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية الأميركية والأوروبية لدراسة إنتاج الغذاء العالمي، إن "سلة الخبز في العالم في حالة حرب".ووفقا لبيانات الولايات المتحدة، كانت أوكرانيا قبل الحرب تؤمن 46 بالمئة من زيت دوار الشمس و9 بالمئة من القمح و17 بالمئة من الشعير و12 بالمئة من الذرة.لكن الغزو الروسي منع تصدير الحبوب من أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، ودمر البنى التحتية للتخزين والنقل في بعض المناطق.وهذا يعني أن المزارعين في جميع أنحاء البلاد وخصوصا في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية لديهم خيارات أقل لتصريف إنتاجهم، كما أن زراعة المحاصيل الشتوية مع حلول الخريف مهددة.وقالت بيكر-ريشيف: "نحن في المراحل الأولى من أزمة غذاء مستمرة يرجح أن تؤثر على كل بلد وكل شخص على وجه الأرض بطريقة أو بأخرى".