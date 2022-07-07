أخبار دولية
07 تموز 2022 - 12:21
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أبيي أحمد يرفض تحميل مسؤولية المجازر الأخيرة المرتكبة في إثيوبيا إلى الإهمال الحكومي

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أبيي أحمد يرفض تحميل مسؤولية المجازر الأخيرة المرتكبة في إثيوبيا إلى الإهمال الحكومي
Lebanon News
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الخميس في كلمة أمام البرلمان أن المجازر الأخيرة التي شهدتها البلاد ليست ناجمة عن إهمال حكومي أو أمني.
     
وقال أبيي إن عمليات القتل التي يرتكبها مسلحون ليست مشكلة محصورة بإثيوبيا، بعدما عدد مطولًا إحصائيات الضحايا الذين قتلوا بأسلحة نارية في الولايات المتحدة.
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وخلال جلسة مساءلة حول مجازر إرتكبت مؤخرًا في غرب إثيوبيا، شدد أبيي أمام مجلس النواب على أن عمليات القتل الأخيرة التي شهدتها إثيوبيا يجب ألا تنسب، كما يفعل البعض، إلى إهمال الحكومة التي لا تؤدي عملها ولا تتحمل مسؤولياتها.
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