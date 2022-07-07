أخبار دولية
07 تموز 2022 - 13:09
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الإتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

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الإتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
Lebanon News
حذر موفد للإتحاد الاوروبي الخميس من إحتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية المحتلة هي محور معركة قضائية مزمنة في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية.
     
وجاء التحذير على لسان سفير الإتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، خلال جولة له في منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة، حيث ازدادت وتيرة إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في الأرض، في المحكمة العليا الإسرائيلية في الرابع من أيار.
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وقال لفرانس برس: "إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري في عقود - هذا ما نخشاه هنا".
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