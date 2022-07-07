توقيف ثمانية أشخاص على خلفية حادث تسرب الغاز في العقبة

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قرر المدعي العام المكلف التحقيق في حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن، والذي أدى إلى مصرع 13 شخصًا نهاية الشهر الماضي، الخميس توقيف 8 أشخاص بعدة تهم بينها التسبب بالوفاة.وأفاد الأمين العام للمجلس القضائي وليد كناكرية في بيان بأن المدعي العام أسند عدة جرائم لـ8 أشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة".وأشار إلى أنه نه قرر توقيف هؤلاء، بدون الكشف عن أسمائهم ومناصبهم، على ذمة التحقيق، لافتًا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا وفي مراحله الأخيرة.