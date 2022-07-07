أخبار دولية
07 تموز 2022 - 13:18
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توقيف ثمانية أشخاص على خلفية حادث تسرب الغاز في العقبة

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توقيف ثمانية أشخاص على خلفية حادث تسرب الغاز في العقبة
Lebanon News
قرر المدعي العام المكلف التحقيق في حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن، والذي أدى إلى مصرع 13 شخصًا نهاية الشهر الماضي، الخميس توقيف 8 أشخاص بعدة تهم بينها التسبب بالوفاة.
     
وأفاد الأمين العام للمجلس القضائي وليد كناكرية في بيان بأن المدعي العام أسند عدة جرائم لـ8 أشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة".
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وأشار إلى أنه نه قرر توقيف هؤلاء، بدون الكشف عن أسمائهم ومناصبهم، على ذمة التحقيق، لافتًا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا وفي مراحله الأخيرة.
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