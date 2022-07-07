بريطانيا تعلن مصادرة أسلحة متطورة مهربة من ايران باتجاه اليمن

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أعلنت بريطانيا اليوم، أن إحدى سفنها الحربية التي كانت تقوم بدورية في مياه الخليج في وقت سابق هذا العام صادرت أسلحة متطورة مهربة من إيران باتجاه اليمن، بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي.وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن السفينة "اتش أم أس مونتروز" اعترضت زوارق سريعة تحمل صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز هجومية في كانون الثاني وشباط، خلال قيامها بدوريات روتينية.وكشفت أن مهربين كانوا يشغّلون القوارب السريعة في المياه الدولية جنوب إيران، في أول واقعة من نوعها تعترض فيها سفينة حربية بريطانية سفنا تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة.وتم رصد الشحنة غير الشرعية بواسطة مروحية "وايلدكات" مزودة بأنظمة رادار متطورة أقلعت من سفينة "مونتروز"، وفقا لوزارة الدفاع.وأعلنت الوزارة البريطانية أن العملية الثانية التي جرت في 25 شباط شاركت فيها المدمرة الأميركية "يو اس اس غريدلي" التي نشرت مروحية من طراز سيهوك "لتوفير مراقبة معقدة".وقاد عمليات المصادرة مشاة البحرية الملكية البريطانية الذين اقتربوا من الزوارق السريعة بواسطة قاربين مطاطيين.وأدت عمليات التفتيش الى العثور على عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة، فتمت مصادرتها ونقلها الى سفينة "مونتروز" ومن ثم إلى بريطانيا لإجراء تحاليل فنية عليها.وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن الطرود تحتوي على محركات صاروخية لصواريخ كروز هجومية إيرانية الصنع وصواريخ أرض-جو.وأشارت إلى أن صواريخ كروز المصادرة من النوع الذي يستخدمه المتمردون الحوثيون في اليمن بانتظام لضرب أهداف في المملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاقها أيضا على أبوظبي في كانون الثاني ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.وأشارت وزارة الدفاع الى أن الشحنة تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015 الذي يحظر امداد الحوثيين بالأسلحة.وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة جيمس هيبي في بيان: "المملكة المتحدة ستواصل العمل من أجل سلام دائم في اليمن، وهي ملتزمة الأمن البحري الدولي حتى تتمكن الشحنات التجارية من العبور بأمان بدون تهديد بتعطيلها".