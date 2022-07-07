فنلندا تعدل قانونًا لتعزيز حماية الحدود مع روسيا

الإعلان

أقر البرلمان الفنلندي الخميس قانونًا يسمح بتعزيز الحماية على الحدود مع روسيا، في وقت يسعى هذا البلد للإنضمام لحلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.وخشية أن تستخدم موسكو المهاجرين لممارسة ضغط سياسي، فإن التعديلات الجديدة لقانون حماية الحدود يتيح بناء عوائق أكثر متانة على امتداد الحدود الشرقية للدولة الإسكندينافية مع روسيا والبالغ طولها 1300 كلم.والهدف من القانون تحسين القدرة العملانية للحماية الحدودية لدى الإستجابة لتهديدات هجينة، حسبما أعلنت المستشارة لدى وزارة الداخلية آن إيهانوس لوكالة فرانس برس.