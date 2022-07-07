تعرُّض رئيس الوزراء الياباني السابق آبي لهجوم... ولا مؤشّرات حيويّة بعد نقله إلى المستشفى

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أفادت وسائل إعلام يابانيّة بأنّ رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لا يُظهر أيّ مؤشّرات حيويّة بعد نقله إلى المستشفى في أعقاب هجوم على ما يبدو خلال حدث انتخابيّ في منطقة نارا.وذكرت قناة "إن إتش كيه" الوطنيّة أنّه تمّ اعتقال رجل بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي.ونقلت القناة عن إدارة إطفاء محلية ايضا، أنّ آبي يعاني على ما يبدو توقّفا في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا.ولم يرد تأكيد فوري من الشرطة أو مسؤولين في إدارة الإطفاء اتّصلت بهم وكالة فرانس برس.وتعرّض رئيس الوزراء الياباني السابق لهجوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال حدث في مدينة نارا الغربيّة وكان فاقدًا للوعي، وفق وسائل إعلام محلّية.