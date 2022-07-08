بعد ستّة أشهر على لقائهما في إسرائيل... لقاء بين عباس وغانتس قبل وصول بايدن إلى المنطقة

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التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مساء الخميس للإعداد لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيليّة الجمعة.وأوضح مكتب غانتس في بيان إنّ هذا اللقاء النادر مساء الخميس عقِد لمناسبة عيد الأضحى و"لمناقشة التنسيق المدني والعسكري مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن".وأكد أن اللقاء كان إيجابيًا، وناقش الطرفان التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة (...) واتّفقا على مواصلة التنسيق الأمني بينهما وتجنّب الأعمال التي قد تُسبّب عدم استقرار.وأكّد عبّاس من جهته خلال اللقاء "أهمّية خلق أفق سياسي" بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين، مشدّدًا على "ضرورة تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسميّة الفلسطينيّة "وفا".وكان عبّاس وغانتس التقيا في كانون الأوّل في إسرائيل، ما أثار جدلا في صفوف الطبقة السياسيّة الإسرائيليّة.ويأتي اجتماعهما الثاني هذا، في رام الله، مقرّ السلطة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة المحتلّة، قبل أقلّ من أسبوع من زيارة بايدن في إطار جولته الأولى في الشرق الأوسط.ويزور بايدن إسرائيل والضفّة من 13 إلى 15 تموز، ويلتقي خصوصًا رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لبيد والرئيس الفلسطيني، قبل توجّهه إلى السعوديّة.وكان رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق نفتالي بينيت قال إنّه يرفض مقابلة عبّاس.