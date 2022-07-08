أخبار دولية
08 تموز 2022 - 01:36
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بايدن سيلتقي الأمير محمد بن سلمان في إطار محادثات مع فريق القيادة السعودي

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بايدن سيلتقي الأمير محمد بن سلمان في إطار محادثات مع فريق القيادة السعودي
Lebanon News
أعلن البيت الأبيض أنّ  الرئيس الاميركي جو بايدن سيُجري محادثات مع وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل، موضحا أنّ ذلك سيتمّ في إطار لقاء يعقده الرئيس الأميركي مع فريق القيادة السعودي.
 
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين إنّ الرئيس الأميركي "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان وفريق قيادته و(...) وليّ العهد جزء من هذا الفريق". 
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وبحسب كيربي، فإنّ هذا الاجتماع هو الوحيد المقرّر حاليًا بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعوديّة الأسبوع المقبل.
 
ويرى مراقبون أنّ هذا اللقاء سيُكرّس استعادة وليّ العهد السعودي مكانته دوليًا بعدما كان معزولا إلى حدّ كبير إثر جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
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