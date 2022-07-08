بايدن سيلتقي الأمير محمد بن سلمان في إطار محادثات مع فريق القيادة السعودي

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أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الاميركي جو بايدن سيُجري محادثات مع وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل، موضحا أنّ ذلك سيتمّ في إطار لقاء يعقده الرئيس الأميركي مع فريق القيادة السعودي.وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين إنّ الرئيس الأميركي "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان وفريق قيادته و(...) وليّ العهد جزء من هذا الفريق".وبحسب كيربي، فإنّ هذا الاجتماع هو الوحيد المقرّر حاليًا بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعوديّة الأسبوع المقبل.ويرى مراقبون أنّ هذا اللقاء سيُكرّس استعادة وليّ العهد السعودي مكانته دوليًا بعدما كان معزولا إلى حدّ كبير إثر جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.