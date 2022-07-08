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08 تموز 2022 - 04:52
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أ.ف.ب. نقلا عن إعلام محلي: وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق النار

أ.ف.ب. نقلا عن إعلام محلي: وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق النار Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب. نقلا عن إعلام محلي: وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق النار
Lebanon News
 
 
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