إيران ترفض اتهامات بريطانيا حول مصادرة أسلحة مرسلة الى اليمن

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رفضت طهران الجمعة اتهامات بريطانية تتعلق بمصادرة أسلحة إيرانية مرسلة إلى اليمن في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المتمردين الحوثيين اليمنيين.وتدعم إيران الحوثيين في حربهم على السلطة في اليمن لكنها تنفي تزويدهم بالسلاح. وتقود منافستها الإقليمية، السعودية، تحالفا يدعم عسكريا السلطة في هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن "بريطانيا ومن خلال بيع الأسلحة المتطورة بلا انقطاع لما يسمى بالتحالف العسكري ضد الشعب اليمني الأعزل تعد شريكا في الحرب والعدوان على اليمن".وأضاف في التصريحات التي نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن المملكة المتحدة "ليست في وضع يسمح لها بتوجيه هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية وان تتخذ وجها إنسانيا".