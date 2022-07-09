أخبار دولية
09 تموز 2022 - 13:06
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توقيف 25 مهاجرًا في المغرب بتهمة محاولة العبور إلى إسبانيا

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توقيف 25 مهاجرًا في المغرب بتهمة محاولة العبور إلى إسبانيا
Lebanon News
أعلنت الشرطة المغربية السبت توقيف 25 مهاجرًا من إفريقيا جنوب الصحراء ومصادرة متعلقات تشير إلى أنهم كانوا يخططون لدخول جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، الحدود البرية الوحيدة للإتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.
    
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان: "تمكنت عناصر الشرطة في ولاية أمن طنجة السبت من إجهاض محاولة للهجرة غير المشروعة وتوقيف 25 مرشحًا للهجرة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء".
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وكان بحوزة المهاجرين الخمسة والعشرين 36 أداة حديدية مصنوعة بشكل تقليدي ويشتبه في استخدامها في عمليات الهجرة الجماعية عن طريق التسلق، بحسب بيان المديرية.
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