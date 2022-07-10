بلينكن يسعى في تايلاند إلى تعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا

الإعلان

يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات الأحد في تايلاند في إطار الجهود الأميركية في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة رئيسية للتنافس مع الصين، في الوقت الذي يبحث فيه عن أفكار جديدة حول سبل إستعادة الديمقراطية في بورما.ويزور بلينكن تايلاند، أقدم حليف لبلاده في آسيا، بعد أيام على زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي.وتعتبر الولايات المتحدة الصين أبرز منافسيها العالميين، لكن كلا البلدين سعيا مؤخرًا إلى خفض التوتر، وقد إجتمع وانغ وبلينكن السبت لمدة خمس ساعات في بالي.وقال بلينكن قبل توجهه إلى بانكوك في وقت متأخر السبت إن محادثاته مع وانغ كانت "بناءة"، مؤكدًا أن أكبر إقتصادين في العالم أرادا منع المنافسة بينهما من الخروج عن السيطرة.