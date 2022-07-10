أخبار دولية
10 تموز 2022 - 00:23
Back

بلينكن يسعى في تايلاند إلى تعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا

بلينكن يسعى في تايلاند إلى تعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار أنتوني بلينكن,وزير الخارجية الأميركي,بلينكن يسعى في تايلاند إلى تعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا
episodes
بلينكن يسعى في تايلاند إلى تعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا
Lebanon News
يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات الأحد في تايلاند في إطار الجهود الأميركية في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة رئيسية للتنافس مع الصين، في الوقت الذي يبحث فيه عن أفكار جديدة حول سبل إستعادة الديمقراطية في بورما. 
     
ويزور بلينكن تايلاند، أقدم حليف لبلاده في آسيا، بعد أيام على زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي.
الإعلان
     
وتعتبر الولايات المتحدة الصين أبرز منافسيها العالميين، لكن كلا البلدين سعيا مؤخرًا إلى خفض التوتر، وقد إجتمع وانغ وبلينكن السبت لمدة خمس ساعات في بالي. 
     
وقال بلينكن قبل توجهه إلى بانكوك في وقت متأخر السبت إن محادثاته مع وانغ كانت "بناءة"، مؤكدًا أن أكبر إقتصادين في العالم أرادا منع المنافسة بينهما من الخروج عن السيطرة.
الإعلان
إقرأ أيضاً