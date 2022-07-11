اقتراب موعد انتهاء التفويض للامم المتحدة لإدخال المساعدات الى سوريا.. فهل يتم تمديده؟

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LBCI News Lebanon



احد عشر عاماً، ومع اقتراب موعد انتهاء التفويض للامم المتحدة لإدخال المساعدات الى سوريا، ترفع المنظمة الدولية راية المجاعة في وجه الفيتو الروسي.