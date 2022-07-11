أخبار دولية
11 تموز 2022 - 06:21
11/07/2022 06:21:39
اقتراب موعد انتهاء التفويض للامم المتحدة لإدخال المساعدات الى سوريا.. فهل يتم تمديده؟
اقتراب موعد انتهاء التفويض للامم المتحدة لإدخال المساعدات الى سوريا.. فهل يتم تمديده؟
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LBCI News Lebanon
احد عشر عاماً، ومع اقتراب موعد انتهاء التفويض للامم المتحدة لإدخال المساعدات الى سوريا، ترفع المنظمة الدولية راية المجاعة في وجه الفيتو الروسي.
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