أخبار دولية
11 تموز 2022 - 06:21
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اقتراب موعد انتهاء التفويض للامم المتحدة لإدخال المساعدات الى سوريا.. فهل يتم تمديده؟

اقتراب موعد انتهاء التفويض للامم المتحدة لإدخال المساعدات الى سوريا.. فهل يتم تمديده؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,الامم المتحدة,اقتراب موعد انتهاء التفويض للامم المتحدة لإدخال المساعدات الى سوريا.. فهل يتم تمديده؟
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Lebanon News

احد عشر عاماً، ومع اقتراب موعد انتهاء التفويض للامم المتحدة لإدخال المساعدات الى سوريا، ترفع المنظمة الدولية راية المجاعة في وجه الفيتو الروسي. 
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