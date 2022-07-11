أخبار دولية
11 تموز 2022 - 08:09
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روسيا وبيلاروس تناقشان "خطوات مشتركة" ضد ليتوانيا بشأن كالينينغراد

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روسيا وبيلاروس تناقشان &quot;خطوات مشتركة&quot; ضد ليتوانيا بشأن كالينينغراد
Lebanon News
أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا إمكانية اتّخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا ردا على قيود "غير قانونية" فرضتها على عبور أراضيها والتي تؤثر على جيب كالينينغراد الروسي.
 
     
فرضت فيلنيوس منذ منتصف حزيران قيودا على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينغراد، وهي منطقة محاطة بليتوانيا وبولندا، وأثارت الخطوة حفيظة موسكو.
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وقال الكرملين في بيان إنه "تم التأكيد على الوضع في ما يتعلق بالقيود غير القانونية التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد". 
 
     
وأضاف "في هذا السياق، تمّت مناقشة بعض الخطوات المشتركة الممكنة".
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