دارت الايام دورتها.. السعودية اليوم في قلب اهتمام الديبلوماسية الاميركية

العلاقة بين الرياض وواشنطن... هل سيعيدها بايدن الى سابق عهدها؟

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LBCI News Lebanon

حتماً، لم ينسَ محمد بن سلمان كيف دخل جو بايدن البيت الابيض وهو يحذر بمعاملة السعودية كدولة منبوذة لا تمتثل للقانون الدولي...