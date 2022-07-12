أخبار دولية
12 تموز 2022 - 13:58
12/07/2022 13:58:00
دارت الايام دورتها.. السعودية اليوم في قلب اهتمام الديبلوماسية الاميركية
العلاقة بين الرياض وواشنطن... هل سيعيدها بايدن الى سابق عهدها؟
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حتماً، لم ينسَ محمد بن سلمان كيف دخل جو بايدن البيت الابيض وهو يحذر بمعاملة السعودية كدولة منبوذة لا تمتثل للقانون الدولي...
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