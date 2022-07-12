أخبار دولية
12 تموز 2022 - 13:58
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دارت الايام دورتها.. السعودية اليوم في قلب اهتمام الديبلوماسية الاميركية

العلاقة بين الرياض وواشنطن... هل سيعيدها بايدن الى سابق عهدها؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بايدن, الولايات المتحدة ,السعودية ,العلاقة بين الرياض وواشنطن... هل سيعيدها بايدن الى سابق عهدها؟
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Lebanon News
حتماً، لم ينسَ محمد بن سلمان كيف دخل جو بايدن البيت الابيض وهو يحذر بمعاملة السعودية كدولة منبوذة لا تمتثل للقانون الدولي...
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